ضبط مرتكب اعتداء بسلاح أبيض على مواطن في سرت

تمكن جهاز البحث الجنائي فرع سرت، في استجابة عاجلة لبلاغ مواطن، من تحديد وضبط شخص اعتدى عليه بسلاح أبيض في منطقة تقاطع مجمع المحاكم، متسبباً له بإصابات في الرأس والفخذ والأذن.

ووفق بيان رسمي، كُلفت وحدة التحري والقبض بالفرع بتتبع الجاني فور تلقي البلاغ، وتم التوصل إلى هويته وضبطه، حيث أقر بالواقعة خلال الاستدلال معه. وأُحيل المتهم بعد ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا التدخل في إطار جهود جهاز البحث الجنائي لتعزيز الأمن والاستجابة السريعة لحالات الاعتداء على المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجرائم لضمان محاسبتهم وفق القانون.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي في ليبيا تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم في المدن، مع التركيز على سرعة الاستجابة والتعاون مع المواطنين للإبلاغ عن أي اعتداءات، لضمان الأمن العام والمساءلة القانونية للمتورطين.