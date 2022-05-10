ضبط مركبات بداخلها أعضاء بشرية ومواد طبية في إحدى المزارع

ضبط عناصر جهاز الحرس البلدي مركبات داخل إحدى المزارع بمنطقة السائح جنوب طرابلس وبداخلها مخلفات طبية وأعضاء بشرية ودماء.

وقال المكتب الإعلامي للحرس البلدي، الإثنين، إن المركبات التي تمّ ضبطها وتفتيشها تابعة لشركة خاصة بالنفايات الطبية، حيث تم ضبط صاحب النشاط وفتح محضر بخصوص الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

هذا وأكد جهاز الحرس البلدي أن النشاط الذي تمارسه هذه الشركة في التخلص من هذه النفايات يتم بطريقة غير قانونية، ويعدّ مخالفا للقانون الصحي رقم 106، كما أنه قد يتسبب في كارثة بيئية للسكّان المجاورين للمزرعة.

يذكر أن جهاز الحرس البلدي فرع قصر بن غشير وفرع السائح واللواء 444 قد شاركوا في عملية ضبط المركبات التي تحوي المخلفات الطبية والأعضاء البشرية