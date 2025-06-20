ضبط مركبات مطلوبة بحوادث مرورية وحاوية ضخمة لـ«مشروبات محظورة» في طرابلس

تمكنت دورية تابعة لمرور سوق الجمعة (م ع 21) من ضبط مركبة بعد الاشتباه بها، وبعد الاستعلام عبر منظومة الاستعلام الأمني، تبين أنها مطلوبة لقسم مرور سوق الجمعة على خلفية تورطها في حادث مروري فرّ السائق بعده من الموقع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُجزت المركبة بالقسم المختص.

وفي سياق متصل، ضبط قسم مباحث المرور مركبة أخرى مطلوبة في حادث سير أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية. وجاءت عملية الضبط بعد تحريات وجمع معلومات مكثفة، حيث تمكن أعضاء القسم من تحديد موقع المركبة وضبطها، وأُحيلت القضية إلى قسم مرور عين زارة من حيث الاختصاص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مصلحة الجمارك تضبط حاوية تضم 36 ألف عبوة مشروبات كحولية محظورة في ميناء طرابلس

أعلنت مصلحة الجمارك ضبط حاوية بحجم 20 قدم تحتوي على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية المحظورة بلغت 36,430 عبوة سعتها 500 مل.

وأوضحت المصلحة أن فريق قسم مكافحة التهريب والمخدرات في طرابلس، بالتعاون مع مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، تمكن من ضبط الحاوية ضمن شحنة مكونة من عشر حاويات مستوردة من قبل إحدى الشركات المحلية التي أعلنت في الإقرار الجمركي أن الشحنة تحتوي على “مشروب شعير”.

وأضافت المصلحة أن نيابة مكافحة جرائم الفساد أجرت التحريات اللازمة، وجرى فتح جميع الحاويات وتفتيشها بدقة، ليتبين أن إحدى الحاويات مستوردة بموجب اعتماد مستندي من إحدى الدول الأوروبية، في مخالفة واضحة للتشريعات والضوابط الجمركية المعمول بها في ليبيا.