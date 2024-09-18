ضبط مركبة تُقل 10 مهاجرين غير شرعيين في صبراتة

أوقفت العناصر الأمنية بمديرية أمن صبراتة، مساء أمس الثلاثاء، سائق مركبة عند محاولته الالتفاف حول إحدى نقاط التمركز الأمني في المدينة، وهو وافد يعمل في نقل المهاجرين غير الشرعيين.

وتم ضبط المركبة، التي كان على متنها 10 أشخاص من الجنسية السورية، ووفقًا للتحقيقات الأولية، اعترف المهاجرون بأن وجهتهم كانت إلى أحد أوكار مهربي البشر، بمساعدة السائق الذي يُعد حلقة ضمن شبكة تهريب كبرى.

وأظهرت التحقيقات أن السائق وافد يعمل في نقل المهاجرين غير النظاميين، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.