طرابلس.. ضبط متهمين في قضايا «سرقة وسطو مسلح»

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة عمليات أمنية متزامنة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين في قضايا جنائية مختلفة، شملت سرقات بالإكراه، وسرقة منازل ومحال، إضافة إلى ضبط مركبة مطلوبة، وقضية إصدار صك دون رصيد، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي التفاصيل، أفادت المديرية بأن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات التابع لمكتب البحث الجنائي تمكن بتاريخ 11 أبريل 2026 من ضبط مركبة آلية نوع “كيا برايد” صفراء اللون، تبيّن أنها مطلوبة لدى قسم مرور أبوسليم منذ 27 يونيو 2025، على خلفية تورطها في حادث اصطدام مروري فرّ على إثره السائق من موقع الحادث.

وأوضحت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المركبة وسائقها إلى قسم مرور أبوسليم لاستكمال الإجراءات وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، تلقى مركز شرطة عين زارة بتاريخ 15 أبريل 2026 بلاغًا من مواطنين أفادا بتعرضهما لسطو مسلح وحجز حرية من قبل أربعة أشخاص كانوا يستقلون مركبة نوع “هونداي سوناتا” سوداء اللون.

وبيّن المبلغان أن الجناة اعترضوهما وأشهروا سلاحًا ناريًا من عيار 9 ملم، وأجبروهما على التوقف قبل اقتيادهما إلى جهة مجهولة، حيث استولوا على هواتفهما المحمولة من طراز آيفون 14 وآيفون 15 وآيفون 17 برو ماكس، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 6000 دولار أمريكي و350 دينارًا ليبيًا، قبل إطلاق سراحهما لاحقًا.

وذكرت المديرية أن جهود التحري أسفرت عن ضبط شخصين يُشتبه في تورطهما في الواقعة، حيث أبديا مقاومة أثناء القبض عليهما، وعُثر بحوزتهما على زجاجة تحتوي على مادة يُشتبه بأنها خمر، وبالاستدلال معهما أقرا بالتهم المنسوبة إليهما، ليُحالَا إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أعلن مركز شرطة عين زارة ضبط متهم في واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 11000 دينار من منزل بمنطقة خلة الفرجان، حيث تبيّن أن الجاني دخل عبر شرفة الطابق الثاني.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم هو ابن المُبلِّغ، حيث جرى ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكن المركز من ضبط متهم آخر في واقعة سرقة محل مواد غذائية في المنطقة نفسها، حيث تبيّن أنه وافد أجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة.

وفي إطار القضايا المالية، أفاد مركز شرطة الهضبة بتلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن إصدار صك مصرفي بقيمة 25 ألف دينار دون وجود رصيد كافٍ.

وبعد تكليف وحدة التحري وجمع المعلومات، جرى ضبط المتهم والاستدلال معه، قبل إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

من جهة أخرى، تمكن مركز شرطة الأوسط من ضبط متهم في واقعة سرقة هاتف نقال من داخل محل بشارع امحمد المقريف، عقب تحديد هويته من خلال التحريات، حيث أُحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد هذه العمليات المتتابعة استمرار الجهود الأمنية التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز الاستقرار عبر ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.