“عمليات نوعية في طرابلس.. مركبات مشبوهة وسارق محترف بقبضة البحث الجنائي

تمكنت دوريات شرطة النجدة في مديرية أمن طرابلس من ضبط مركبتين خلال عمليات استيقاف في نقاط أمنية رئيسية.

وبحسب بيان المديرية، ففي نقطة الإشارة الضوئية الخضراء، أوقفت الدوريات مركبة شفرليت أوبترا بيضاء اللون، واتضح من خلال الاستعلام الأمني أنها مطلوبة لدى وحدة مرور سوق الجمعة، فتمت إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضبطت دورية في جزيرة الصريم مركبة مرسيدس سوداء، حيث تبين أن رقم لوحتها يعود لمركبة أخرى ورقم الهيكل غير مدرج في النظام، فتم تسليمها مع السائق لقسم مباحث المرور لمتابعة التحقيقات القانونية.

وتأتي هذه العمليات الأمنية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن ومراقبة حركة المركبات المشبوهة في العاصمة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المدينة.

وتسعى الأجهزة الأمنية إلى تقليل الحوادث والجريمة عبر مراقبة دقيقة لنظام اللوحات وأرقام الهياكل، والتأكد من مطابقة البيانات المسجلة مع الواقع، وذلك لمنع استغلال المركبات في أنشطة غير قانونية مثل السرقة أو التهريب أو الإرهاب.

ويأتي ضبط المركبات المطلوبة والمشبوهة ضمن سلسلة عمليات ميدانية تنفذها فرق الشرطة في نقاط حيوية، بهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام في طرابلس.

البحث الجنائي يطيح بمتهم في سلسلة سرقات بمنطقة باب بن غشير

تمكّن مكتب البحث الجنائي طرابلس من ضبط متهم تورط في سلسلة من قضايا السرقة التي شهدتها منطقة باب بن غشير خلال الشهر الماضي، والتي تنوعت بين سرقة سيارات، ومبالغ مالية، وهواتف نقالة.

وجاءت هذه الضبطية بعد جهود مكثفة وتحريات دقيقة أجراها عناصر التحري بالمكتب، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورطه في سبع قضايا سرقة نُفذت جميعها في ذات المنطقة.

وجرى إحالة المتهم إلى مركز شرطة باب بن غشير، الذي بدوره أحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.