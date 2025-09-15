ضبط مروجي مخدرات قرب مثلث القيو.. اللواء «444 قتال» يواصل حملاته الأمنية

في إطار مهامه لحفظ الأمن وضبط أوكار الجريمة، تمكنت مفرزة من مفارز اللواء 444 قتال، وبعد عملية متابعة دقيقة، من ضبط المدعو (م، ف، أ) والمدعو (شرف، ا، م) بتهمة الاتجار بالممنوعات داخل استراحة قرب مثلث القيو.

وخلال المداهمة، عُثر بحوزتهما على كمية تُقدّر بـ 2 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت معدّة للترويج والاتجار.

يؤكد اللواء 444 قتال أن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمجتمع، أو نشر هذه الآفات المدمرة بين شبابنا.

وقد تم إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.