كمين محكم يطيح بـ«مروج مخدرات» في بنغازي

تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي من إلقاء القبض على شخص ليبي الجنسية بعد تنفيذ كمين محكم. وجرى ضبط المتهم، الذي يُدعى “م. ع. ع”، من مواليد 1997، ويقيم في منطقة بوصنيب، وهو موظف عام، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وأشار جهاز مكافحة المخدرات إلى أن المضبوطات شملت أربع قطع متوسطة من مخدر الحشيش، وخمسة أقراص من المخدرات من نوع “ترامادول”، بالإضافة إلى مسدس تركي وأوراق ثبوتية تخص المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات ومقاضاته.

وتعد مكافحة المخدرات من الأولويات الأمنية في العديد من المدن، خاصة في بنغازي التي شهدت في السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة لمكافحة تجارة المخدرات.

ويعتبر “الترامادول” و”الحشيش” من المواد المخدرة الأكثر تداولًا في السوق حيث يسعى جهاز مكافحة المخدرات لتعقب المروجين والحد من انتشار هذه الآفة.