ضبط مسافرين أجانب قاموا بتزوير تأشيرات الدخول

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، القبض على مسافرين أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات مزورة.

وبحسب ما أفادت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد ضبطت رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب 52 مسافراً من جنسيات مختلفة فور وصولهم على رحلتين لمطار معيتيقة الدولي، والذين قاموا بتزوير تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية.

وتم اتخاذ الإجرءات القانونية حيالهم وإلغاء تأشيراتهم وترحيل عدد منهم والتحفظ على جزء منهم بمقر رقابة جوازات المنفذ لحين إرجاعهم إلى البلدان القادمين منها.