ضبط مسروقات بـ60 ألف دينار.. تفكيك عصابة أشقاء نفّذوا اقتحامات مسلحة في القره بوللي

تمكنت مديرية أمن القره بوللي من تفكيك تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة أشقاء، عقب اقتحامهم منزل عائلة وافدة تقيم بالمنطقة بقصد السرقة، مستخدمين مركبة آلية نوع “سامسونج” بيضاء اللون.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، نفّذ الجناة الاقتحام تحت تهديد السلاح، إلا أن رب الأسرة أبدى مقاومة شجاعة، وتمكن من نزع بندقية “كلاشينكوف” من أحدهم وإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة اثنين بحالة ذعر وسقوطهما أرضًا، بينما فرّ الثالث من الموقع.

ووفق الوزارة، عقب الحادثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة وإسعاف المصابين، فيما ألقي القبض على الشقيق الثالث لاحقًا وبحوزته المركبة التي تم العثور بداخلها على المسروقات.

وبحسب الوزارة، بالاستجواب، اعترف المتهمون بارتكاب تسع جرائم سطو مسلح في مناطق مختلفة، كانت مقيدة ضد مجهول، بلغت قيمة المسروقات فيها نحو 60,000 دينار ليبي، وقد تم استرجاعها بالكامل، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.