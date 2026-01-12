ضبط متهمة بسرقة منزل في طرابلس

أعلن مركز شرطة الهضبة التابع لمديرية أمن طرابلس ضبط امرأة متورطة في واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد المنازل في منطقة خلة الفرجان، وذلك عقب بلاغ تلقاه المركز من صاحب المنزل.

وأوضح المركز أن مواطنًا تقدّم ببلاغ أفاد فيه باختفاء مبلغ مالي قدره 500 دينار ليبي من منزله، مع الإشارة إلى أن المشتبه بها من دائرة معارفه، الأمر الذي ساعد في تضييق نطاق الاشتباه وتسريع إجراءات التحري.

وعلى إثر البلاغ، باشر أعضاء التحري في مركز شرطة الهضبة متابعة الواقعة، وأجروا التحريات اللازمة التي أسفرت عن ضبط المشتبه بها، حيث جرى الاستدلال معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد المركز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وإحالتها إلى النيابة المختصةً لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن داخل الأحياء السكنية، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالسرقات المنزلية، حيث تركز الأجهزة الأمنية خلال السنوات الأخيرة على سرعة الاستجابة للبلاغات، ورفع كفاءة التحري، بما يسهم في حماية الممتلكات الخاصة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.