ضبط مصنع للخمور في منطقة «بودزيرة»

داهم مركز شرطة بنغازي استراحة في منطقة “بودزيرة” استخدمت “كوكر” لتصنيع الخمور .

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، “أن أفراد التحري اشتبهوا في شخصين بمنطقة “بودزيرة”، وعند الاقتراب منهما، لاذ أحدهما بالفرار في سيارة، بينما ضبط الآخر وهو وافد”.

ووفق البيان، “نقل المتهم إلى مركز الشرطة، حيث اعترف بعمله مع المتهم الهارب في مصنع لإنتاج الخمور بالمنطقة، لتخرج قوة أمنية إلى المكان وتداهمه، وتعثر داخله على كمية كبيرة من المواد المسكرة، بالإضافة إلى خزان أرضي كبير ممتلئ بالخمور، وأيضا الأدوات المستخدمة في تصنيعها”.

وبحسب البيان، “اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بينما ما زال البحث مُستمرا عن المتهم الهارب”.

"مركز شرطة المدينة" يُداهم مصنعاً للخمور المحلية داخل إستراحة بمنطقة بودزيرة ويلقي القبض على مالك الإستراحة ومصري… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الخميس، ٢٠ يونيو ٢٠٢٤