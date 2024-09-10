ضبط مصنع للخمور و25 كيلو مخدرات في طبرق

تمكن عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في عمليتين منفصلتين، من ضبط وكر لتصنيع الخمور المحلية بمدينة طبرق وحوالي (25) كيلو مخدرات.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في بيان له، :أن عناصر فرع الجهاز بمدينة طبرق تمكنوا خلال عملية مداهمة للوكر من ضبط شخصين ومصادرة أربعة وعشرين ألف لتر من الخمور المحلية المعدة للبيع”، مشيرا إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية مع المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص”.

هذا وكان عناصر فرع الجهاز بمدينة طبرق، تمكنوا من ضبط مليون وأربعمائة وخمسين ألف قرص مخدر في منزل مواطن بحي الانوار في المدينة، وضبط ثلاثة أشخاص يمتهنون تهريب المخدرات.