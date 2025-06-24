ضبط مطلوبَين ومركبة مسروقة بعمليات أمنية في تاجوراء

تمكّن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن تاجوراء من إلقاء القبض على شخصين مطلوبَين في قضايا جنائية لصالح القافلة الأمنية بمديرية أمن طرابلس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وضبط المطلوبين.

وأفادت المديرية أن المقبوض عليهما هما المدعو (م. س. ال)، من مواليد 2003، والمدعو (أ. ر. م. ال)، من مواليد 2006، وكلاهما يحمل الجنسية الليبية ويقيم في منطقة عين زارة.

كما تمكن عناصر التحري من ضبط مركبة آلية من نوع “هيونداي سوناتا” كانت متوقفة إلى جانب الطريق الساحلي، حيث تبيّن من خلال التنسيق مع غرفة السيطرة بالمديرية أنها مبلغٌ عن سرقتها سابقاً ضمن نطاق اختصاص مركز شرطة الفرناج بمديرية أمن طرابلس.

وأكدت المديرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهما، وإحالتهما إلى مديرية أمن طرابلس لاستكمال التحقيقات، فيما تم تسليم المركبة إلى المركز الأمني المختص.

تأتي هذه العمليات في سياق الجهود الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار داخل المناطق الحيوية بالعاصمة.