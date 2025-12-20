ضبط مطلوب خطير في «أبو سليم»

أكدت مديريةُ أمنِ طرابلسَ أنَّ أعضاءَ التحري بمركزِ شرطةِ أبوسليمَ نجحوا في ضبطِ شخصٍ مطلوبٍ، وذلك ضمنَ الجهودِ الأمنيةِ المستمرةِ لملاحقةِ المطلوبينَ وتعزيزِ الأمنِ داخلَ نطاقِ الاختصاصِ.

وأوضحت المديرية أن السجلاتَ الرسميةَ أظهرت تسجيلَ خمسِ قضايا بحقِّ المعنيِّ، وجميعُها موثقةٌ ومؤرشفةٌ ضمنَ المنظومةِ الرقميةِ الخاصةِ بأرشفةِ المحاضر، بما يضمنُ سلامةَ الإجراءاتِ ودقةَ البياناتِ وسهولةَ الرجوعِ إليها عندَ الحاجةِ.

وتنوعتِ الوقائعُ الجنائيةُ بينَ الاستيلاءِ على ممتلكاتِ الغيرِ، وإتلافِ أموالٍ، والسرقةِ من داخلِ منزلٍ، إضافةً إلى التهديدِ، والسبِّ المصحوبِ بالتهديدِ، فضلًا عن الضربِ والاعتداءِ الجسديِّ، وهي وقائعُ موثقةٌ بمحاضرَ رسميةٍ وفقَ الإجراءاتِ القانونيةِ المعتمدةِ.

وعقبَ عمليةِ الضبطِ، باشرَ مركزُ شرطةِ أبوسليمَ الاستدلالَ مع المعنيِّ بشأنِ جميعِ القضايا المسجلةِ، واستكملَ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ، وجرتْ إحالتهُ إلى النيابةِ العامةِ على ذمةِ القضايا المنسوبةِ إليهِ.

وأكدت مديريةُ أمنِ طرابلسَ مواصلةَ جهودهِ الأمنيةِ، والالتزامَ بتطبيقِ القانونِ، والاعتمادَ على الأنظمةِ الرقميةِ الحديثةِ في توثيقِ وأرشفةِ المحاضرِ، بما يعززُ كفاءةَ الأداءِ الأمنيِّ، ويسهمُ في حفظِ الأمنِ والاستقرارِ.