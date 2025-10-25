ضبط مطلوب في قضية سرقة بعد صدور أمر من النيابة العامة

في إطار تنفيذ أوامر النيابة العامة، تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط المدعو (خ.ع.م.أ)، المطلوب على ذمة قضية سرقة تحمل الرقم 2025/15، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحقه.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود ميدانية وتحريات دقيقة نفذتها الجهات المختصة، حيث تم توقيف المعني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل إحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتؤكد الجهات الأمنية استمرارها في تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وملاحقة المطلوبين للعدالة، في إطار تعزيز الأمن وتطبيق القانون.