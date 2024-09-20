ضبط منخرطين في عصابات دولية تسللوا إلى ليبيا

أعلن مكتب النائب العام، عن ضبط منخرطين في عصابات دولية إجرامية نشطة تتخذ من نيجريا مقرا لها، تسللوا إلى ليبيا ومارسوا فيها إجراماً منظّماً.

ووفق بلاغ للمكتب، فقد بَعْث مأمور جهاز المخابرات معلومات دلَّت على اجتماع مهاجرين غير شرعيين؛ لأغراض منها تنسيق أنشطة إجرامية تديرها منظمات إجرامية موسومة “فايكينج العليا” و”إمسي” و”إيّي” و”الفأس الأسود” وحركة السود الجديدة في أفريقيا.

واستدل المحقق أن 35 مهاجراً غير شرعي ارتبطوا بهذه الجماعات التي تتخذ من جمهورية نيجيريا الاتحادية مركزاً لإدارة نشاطها؛ فنظَّموا داخل ليبيا أفعال (تعاطي السحر والشعوذة؛ وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية؛ وإدارة دور الدعارة في البلاد؛ والاتجار بالنساء على نطاق دولي)؛ وكذلك تنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال المتوسط؛ والخطف؛ وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؛ والسرقة؛

وفي سياق إجراءات البحث ذاتها؛ تمكّن مأمور جهاز المخابرات من ضبط المشتبهين الـ37، بمن فيهم قائد جماعة “فايكينج” في ليبيا؛ فأجرى المحقق في مواجهتهم بحثاً أفضى إلى إثبات تسرّب التنظيمات المذكورة إلى دولة ليبيا، وتوطّيد وجودها فيها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين؛ لتحقيق أغراض مشتركة بين هذه العصابات وبين منظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط.

وعلى إثر ذلك، قرّر المحقق إحالة المتهمين جميعهم محبوسين إلى قضاء الحكم.