ضبط مهاجرين غير شرعيين في بنغازي

ضبط عناصر مركز شرطة القوارشة عددًا من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مُختلفة في دائرة اختصاصه.

وقالت مديرية الأمن في بنغازي، “إن العملية جاءت في إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس مركز شرطة القوارشة لضبط الشارع العام، ولاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت منتشرة بكثرة داخل دائرة اختصاص المركز شرطة”.

وبحسب المديرية، أسفرت الحملة عن “ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية، ومعظمهم لا يحمل أي أوراق ثبوتية”.

وأشار مركز شرطة القوارشة إلى أن حملاته مُستمرة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدائرة اختصاصه.

مركز شرطة القوارشة يضبط عدداً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مُختلفة بدائرة إختصاصه… تنفيذاً لتعليمات مدير أمن… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الجمعة، ٩ أغسطس ٢٠٢٤