ضبط «مهاجرين غير شرعيين» قرب الحدود مع الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين قرب الحدود مع الجزائر.

ووفق الوزارة، “فإن دوريات صحراوية متجولة تابعة للقاطع الأمني غدامس بجهاز حرس الحدود الليبي، تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر”.

وأوضحت أن “عملية الضبط جاءت نتيجة لتمركز الدوريات الأمنية في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر، من أجل تعزيز الأمن ومكافحة ظاهرتي التهريب والهجرة غير الشرعية”.

وأفادت وزارة الداخلية بأن “الدوريات الأمنية ضبطت عددا من المهاجرين غير النظاميين في بعض الأودية ومسالك التهريب، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية اللازمة”.