ضبط مواد معدة للتهريب مهربة في منفذ رأس اجدير البري

في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وضبط التجاوزات وعمليات التهريب، “تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، العاملة في منفذ رأس اجدير البري، من ضبط مواد وسلع ومحروقات ومعدات مهربة داخل مركبات المسافرين”.

وتواصل الإدارة تكثيف عمل دورياتها الأمنية داخل المنفذ “لمكافحة جميع أشكال التهريب والتصدي لأي تجاوزات أمنية، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وإحالتها إلى مركز شرطة رأس اجدير لاستكمال الإجراءات القانونية”.