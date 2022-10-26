أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، عن ضبط مواطنتين اعتديتا على مديرة مدرسة درع ليبيا بمنطقة قصر بن غشير.

وأفادت الوزارة في بلاغ، أنه بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022م، حصلت واقعة اعتداء على ‏مديرة مدرسة درع ليبيا الكائنة بمنطقة قصر بن غشير ‏داخل حرم المدرسة.‏

وفور ورود البلاغ لمركز شرطة قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي ‏الأربع، توجه أعضاء المركز للمدرسة وتم التعرف على من قام ‏بالاعتداء وهما المدعوة “خ،م،ع” والمدعوة “خ،ع،ح”، وعلى إثر ذلك ‏تم ضبطهن، والتحقيق معهن حول ارتكابهن لهذه الواقعة.‏

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهن، وتم إحالتهن إلى النيابة ‏العامة اليوم الأربعاء، وسجلت لهم ‏القضية رقم 444/2022 الإيذاء البسيط.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى وزير التربية والتعليم موسى المقريف، بديوان الوزارة في طرابلس، مراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير نوري زريق، ومديرة مدرسة درع ليبيا للتعليم الأساسي بالمراقبة هنية الورفلي، التي تعرضت لتهجم داخل مقر المدرسة أَمْس الثلاثاء من قبل شقيقات طالبة بالمدرسة.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بمراقب التعليم ومديرة المدرسة، وأكد أن دعوته لهما تأتي في إطار متابعته لكل ما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، مُبدياً تأسفه لما حَصل، مؤكداً صدور تعليماته لمكتب المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة، وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسِية والدعم النفسي لموافاته بملابسات الحادثة ومعالجة ما حصل، بما يضمن عدم تكرار الحادثة مستقبلاً في بقية المؤسسات التّعليمية.

بدورها، أوضحت مديرة المدرسة ملابسات الحادثة، وما حدث من تهجم طال الاختصاصيات الاجتماعيات بالمدرسة، مؤكدة أن ما حصل لها لن يُثنِيها عن مواصلة واجبها وأداء مهامها التي تتواصل داخل القطاع منذ 33 عاماً، 7 منها مديرة للمدرسة.

وأضافت قائلة: “دعوة الوزير لي أكبر رد اِعتبار لي، وأنا مُربية أجيال، وسأواصل أداء واجبي الذي أقسمت عَلى أداءه على أكمل وجه يوم تخرجي”.