ضبط نحو 13 ألف حبة مخدرة بمطار معيتيقة الدولي

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن ضبط نحو 13 ألف حبة مخدرة بمطار معيتيقة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأن ذلك تم بالتعاون مع جهاز الجمارك بمنفذ مطار معيتيقة حيث تم ضبط شحنة من الحبوب المخدرة نوع (ريفوتريل) المعروف بحبوب الروش كما هو شائع.

وتُقدر هذه الكمية بــ12960 كانت مخبئة داخل حقائب السفر في طريقها للترويج بعد قدومها في أحد الرحلات القادمة للعاصمة طرابلس.

في اطار محاربة كافة أشكال الاجرام والمتاجرة بأرواح وعقول الشباب جهاز الردع يضبط 12960 حبة من مخدر الروج او الروش. جاء… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في السبت، ٢٤ أبريل ٢٠٢١