ضبط «نيجيري» يروّج للمخدرات في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، ضبط شخص نيجيري الجنسية؛ لترويجه المواد المخدرة في المدينة.

وأوضحت المديرية، في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن وحدة القبض والتحري بقوة دعم المديرية ضبطت شخصًا من الجنسية النيجرية، يقوم ببيع وترويج المخدرات.

وأضافت أن القوة الأمنية عثرت بحوزة المتهم على حبوب مهلوسة ومخدر الحشيش ومواد مسكرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تمكنت وحدة القبض والتحرى بقوة دعم المديرية من ضبط شخص من الجنسية النيجرية على متن مركبة ألية نوع هونداى فيرنا يقوم ببيع… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن سبها‏ في الخميس، ١١ أبريل ٢٠٢٤