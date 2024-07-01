ضبط وافد سرق كابلات كهربائية من مزرعة «بنغازي»

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ملابسات القبض على أحد الوافدين المتهم بسرقة كابلات كهربائية من أحد مزارع المدينة.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن “مركز شرطة النواقية، تمكن من ضبط سوداني الجنسية يعمل بإحدى المزارع بالمنطقة قام بسرقة كابلات كهربائية من المزرعة المجاورة لمحل عمله”.

وقالت المديرية، إن “العملية جاءت تنفيذاً لتعليمات مدير الأمن لواء أحمد الشامخ بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين”.

وأضافت: “بعد ورود شكوى من مواطن عن تعرض مزرعته لسرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بها، وأفاد بشكوكه حول عامل سوداني الجنسية يعمل بالمزرعة المجاورة لمزرعته”.

وتابعت المديرية: “على الفور أصدر رئيس مركز شرطة النواقية تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، حيث تم انتقال أعضاء، التحريات وضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى المركز وإيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة”.

في السياق، ألقت مديرية أمن بنغازي، القبض على تاجر خمور مطلوب لدى مراكز الشرطة وصادر بحقه أحكام بالسجن غيابياً وضبط شخص آخر قام بالشراء منه.