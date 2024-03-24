ضبط وافد مصري يقوم بـ«الاتجار بالمخدرات» في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص وافد “مصري الجنسية” يقوم بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على الفيسبوك، أن مجموعة التحريات العامة بقسم البحث الجنائي تلقت معلومات عن وافد مصري الجنسية يمتهن الإتجار بمادة الحشيش المخدرة وتعاطيها داخل تشاركية للمناسبات بطريق النهر بالقرب من محطة وقود الفرجاني.

وأضافت المديرية، أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى مكان تواجد المتهم وتم إعداد كمين محكم للشخص المطلوب وضبطه متلبساً وبحوزته قطعتين كبيرتي الحجم من مادة الحشيش المُخدرة وأداة تعاطي (كنشة)، وتم الانتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى “ح.ر.ع”، واعترف بما نُسب إليه وأحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.