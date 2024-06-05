ضبط وافد هارب من أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات في بنغازي

ضبط عناصر قسم البحث الجنائي، التابع لمديرية أمن بنغازي، وافد هارب، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات.

وقالت مديرية الأمن في بيان لها، إن البحث الجنائي مستمر في ملاحقة المطلوبين لدى القضاء، و في إطار الخطة المعدة لملاحقة المطلوبين لدى القضاء، تمكن أعضاء التحريات بالقسم من خلال الخطة المعدة من ضبط مصري الجنسية، يدعى (أ. س. ع) من مواليد 1990، كونه هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات لارتكابه عدة وقائع سرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة حيال المتهم، وجرت إحالته إلى جهات الاختصاص.