ضبط ورشة لتصنيع قوارب الهجرة في صفاقص بتونس

ضبطت السلطات التونسية، ورشة معدة لصنع القوارب البحرية التي تستخدم في عمليات الهجرة غير الشرعية، بمنطقة جبنيانة والمنطقة البحرية بصفاقس.

ووفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الإدارة العامّة للحرس الوطني، تم القبض على 3 أشخاص في الورشة من بينهم شخص مطلوب، وحجز مراكبين حديثي الصنع والمعدات المستعملة.

كما تمكّنت وحدات المراقبة بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، من كشف شبكة مختصّة في التنظيم والإعداد لعمليات الهجرة، والقبض على شخصين من عناصرها ثبت تورّطهما في صنع الزوارق المطاطية وحجز لديهما 3 مراكب مجهولة المصدر وبعض المعدات المستغلة في عمليات الصنع.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.