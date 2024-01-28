ضبط ورشة متكاملة لتصنيع المخدرات في طبرق

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورشة لتصنيع المخدرات في مدينة طبرق، خلال حملة موسعة استهدفت أوكار المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة.

وذكر الجهاز في بيان له أن فريقا أمنيا تابعا لفرع طبرق، تمكن من ضبط أول مصنع مخدرات في تاريخ ليبيا الحديثة جنوب المدينة.

وبحسب البيان وردت معلومات للجهاز عن نقل الورشة إلى داخل المدينة، وعلى الفور تحركت الدوريات لمداهمة المكان، وضبط حوالي قنطار وربع من المخدرات، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وتتكون الورشة المضبوطة من آلة لخلط المخدرات، وعدد (2) مكبس، ومقص، و (4) آلات تغليف، و (5) موازين، و(6) قوالب أو مجسم لرسم قطع المخدرات.

وتشير التحقيقات المبدئية إلى أن الورشة تستخدم (زيت الحشيش- البنج الطبي- ستيروكس “وهي مادة مخدرة”، مخدرات منتهية الصلاحية أو مضروبة) وتنتج حوالي (25) كيلو من المخدرات يوميا، أي ما يعادل قنطار خلال أربعة أيام.

#جهاز_مكافحة_المخدرات_والمؤثرات_العقلية# في سابقة فريدة من نوعها والتي أثبتت قوة وجدارة رجال جهاز مكافحة المخدرات… تم النشر بواسطة ‏جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / ليبيا‏ في الجمعة، ٢٦ يناير ٢٠٢٤

🚨🚨🚨 في يوم الجمعة الموافق 26/01/2024، وبعد تلقينا معلومات عن وجود مصنع للمخدرات، وبعد التحقيق والمتابعة، في تمام الساعة… تم النشر بواسطة ‏جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – طبرق‏ في الجمعة، ٢٦ يناير ٢٠٢٤