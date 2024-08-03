ضبط وكر لترويج المخدرات يديره مهاجرون غير شرعيين

أعلنت مديرية أمن سبها، ضبط وكر لمهاجرين غير شرعيين يمتهنون الإتجار في المخدرات.

وقال المديرية في بيان لها، “إنه في إطار حملات ضبط المهاجرين غير الشرعيين قام مركز شرطة المنشية بالتنسيق مع قسم شرطة النجدة بمداهمة منزل لمهاجرين غير شرعيين يقومون بترويج تعاطى المخدرات”.

وأشار البيان إلى أنه “تم ضبط المتهمين، واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم”.

فى إطار الحملة لضبط المهاجرين الغير شرعين قام مركز شرطة المنشية بتنسيق مع قسم شرطة النجدة بمداهمة منزل لمهاجرين غير… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن سبها‏ في الجمعة، ٢ أغسطس ٢٠٢٤