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ضبط 19 متسللا إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 9 يناير 2020 - 09:45
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الأمن التونسي يضبط 19 متسللا بالحدود مع ليبيا [قناة ليبيا]

قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ضبطت 19 شخصا من دولة إفريقية حاولوا التسلل إلى تونس بطريقة غير مشروعة عبر الحدود مع ليبيا.

وأوضحت الوزارة أمس الأربعاء في بيان لها: “ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان على الحدود مع ليبيا، يوم الثلاثاء، 19 شخصا يحملون جنسية دولة إفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة”.

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وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم “التراب التونسي على غير الصيغ القانونية”.

ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.

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