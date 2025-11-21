ضبط 231 لتر بنزين و334 لتر ديزل معدة للتهريب في طرابلس

ضبطت قوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس مركبة غرب العاصمة كانت معدة للتهريب، وذلك في إطار الاستيقافات الأمنية المنتشرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على الأمن في العاصمة.

وذكر بيان رسمي أن المركبة من نوع كيا سيدونا باللون الرصاصي كانت تحمل 231 لتر بنزين و334 لتر ديزل، وتم إحالة المركبة مع السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي ضمن جهود قوة المهام الخاصة لتعزيز الأمن ومكافحة التهريب، مؤكدًا استمرار الحملات لمراقبة توزيع الوقود ومنع أي نشاط غير قانوني يضر بالاقتصاد المحلي وسوق الطاقة.

وتعد عمليات تهريب الوقود من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السوق واستقرار الموارد، وتأتي هذه الضبطيات ضمن الحملات الأمنية المتواصلة لمراقبة الأسواق وضمان توزيع الوقود بشكل قانوني ومنع أي استغلال غير مشروع.

وشهدت طرابلس خلال السنوات الماضية عدة عمليات تهريب للوقود، حيث كانت الجهات الأمنية تنفذ حملات مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية السوق المحلي، مع التركيز على الطرق الغربية والضواحي كونها أكثر المناطق عرضة لمحاولات التهريب.