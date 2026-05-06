ضبط «45 طناً» من المخدرات قادمة إلى ليبيا

أعلن الحرس المدني الإسباني ضبط سفينة محملة بكميات ضخمة من مادة الكوكايين في المياه الدولية قبالة جزر الكناري في المحيط الأطلسي، كانت في طريقها إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام بينها “ليبيا الأحرار” وهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأوضح الحرس المدني أن السفينة، التي تحمل اسم “أركونيان”، انطلقت من سيراليون في 22 أبريل الماضي متجهة إلى السواحل الليبية، قبل أن يتم اعتراضها خلال عملية أمنية وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسبانيا في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

وأسفرت العملية، التي نُفذت يوم الجمعة، عن توقيف نحو 20 شخصًا، فيما قدرت مصادر أمنية كمية الكوكايين المضبوطة بما يتراوح بين 30 و45 ألف كيلوغرام، في واحدة من أضخم الضربات الموجهة لشبكات تهريب المخدرات عبر المحيط الأطلسي.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن العملية تُعد من أكبر عمليات ضبط المخدرات على المستويين الوطني والدولي، مؤكدًا استمرار الجهود لملاحقة شبكات التهريب العابرة للحدود.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت السفينة جزءًا من شبكة تهريب دولية تعتمد على نقل الشحنات عبر المحيط الأطلسي، مع خطط لإعادة توزيعها لاحقًا باستخدام سفن أصغر باتجاه الأسواق الأوروبية.

وأشار الحرس المدني الإسباني إلى أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف قضائي من المحكمة الوطنية الإسبانية، ما يفرض سرية على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية.

وتأتي هذه العملية بعد أشهر من ضبط نحو 10 أطنان من الكوكايين في عملية بحرية مماثلة مطلع العام الجاري، في إطار تصاعد جهود إسبانيا لمكافحة شبكات تهريب المخدرات الدولية.

هذا ويشهد المحيط الأطلسي منذ سنوات تصاعدًا في نشاط شبكات تهريب المخدرات العابرة للقارات، حيث تُستخدم مسارات بحرية تمتد من أمريكا الجنوبية وغرب إفريقيا نحو أوروبا وشمال إفريقيا، في عمليات تهريب ضخمة تتطلب تعاونًا دوليًا مكثفًا لمكافحتها.