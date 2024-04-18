ضحايا جدد و دمار إضافي جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة براً وجواً وبحراً لليوم الـ195، مستهدفاً المنازل والبنية التحتية، ما أدى لقوع عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المدفعية قصفت فجر اليوم المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية في مدينة غزة، تحديداً مناطق الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحاياز

وقصف الطيران المنازل في تل الهوا، ومخيم الشاطئ بمدينة غزة، في وقت انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عشرات الضحايا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال العديد من القتلى تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 11 ضحية من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، و جثامين 8 اشخاص من عائلة واحدة من النازحين، بينهم 5 أطفال وامرأتان عقب قصف الطيران حي السلام جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 33899، والجرحى إلى 76664.