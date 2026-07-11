ضحايا وانهيارات أرضية.. إعصار «بافي» يضرب آسيا

واصل إعصار بافي تحركه باتجاه شرق الصين، اليوم السبت، وسط استعدادات واسعة اتخذتها السلطات الصينية، التي أعلنت إجلاء أكثر من 1.8 مليون شخص تحسبًا لوصول العاصفة إلى مدينة ونتشو الساحلية في إقليم تشجيانغ.

وأفادت السلطات الصينية بأن أكثر من 1.7 مليون شخص جرى إجلاؤهم في إقليم تشجيانغ، الذي تقع فيه مدينة ونتشو، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص في إقليم فوجيان المجاور، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تأثيرات الإعصار.

وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن إعصار بافي كان مصحوبًا برياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون، مشيرًا إلى وجوده على بعد نحو 200 كيلومتر من جنوب شرق مدينة وينلينغ في إقليم تشجيانغ.

ومن المتوقع أن يصل بافي إلى اليابسة قرب مدينة ونتشو، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، خلال الساعات الأولى من يوم الأحد، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية.

ورغم تراجع قوة الإعصار مع تحركه فوق مياه أكثر برودة، فإنه لا يزال يمثل خطرًا بسبب كميات الرطوبة الكبيرة التي يحملها، حيث تمتد نطاقاته المطيرة على مساحة تقارب حجم فرنسا.

وفي الفلبين، خلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية المرتبطة بالإعصار بافي مقتل 17 شخصًا، وفق هيئة الكوارث الوطنية، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأوضحت الهيئة أن عشر أشخاص لقوا حتفهم بسبب انهيار أرضي في بلدة مالاباتان بإقليم سارانجاني، فيما توفي شخصان غرقًا في إقليم بوكيدنون، وخمسة آخرون إثر انهيار أرضي في إقليم لاناو ديل سور.

وفي تايوان، أعلنت السلطات إجلاء أكثر من 14 ألف شخص من المناطق الأكثر عرضة للخطر، خاصة المناطق الجبلية، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق خدمات النقل البحري والقطارات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجلت السلطات التايوانية 36 إصابة على الأقل بسبب تأثيرات الإعصار، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 27 ألف شخص في بعض المناطق، وسط توقعات بأمطار غزيرة وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.

كما ألغت السلطات في تايوان الرحلات الجوية وأعلنت تعليق الدراسة والعمل في عدد من المدن والمقاطعات، بينما وضعت أكثر من 28 ألف عسكري وتجهيزات الطوارئ في حالة استعداد للتدخل عند الحاجة.

وفي اليابان، تسبب الإعصار برياح عاتية وأمطار غزيرة في جزر ساكيشيما جنوب البلاد، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 18 ألف منزل في جزيرة أوكيناوا، إضافة إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية.

هذا وتشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الأخيرة تزايدًا في تأثيرات العواصف الاستوائية، وسط تحذيرات علمية من أن ارتفاع حرارة المحيطات يسهم في زيادة قوة هذه العواصف ورفع مستويات الرطوبة، ما يؤدي إلى أمطار أكثر غزارة.

وتعتمد دول شرق آسيا على أنظمة إنذار وإخلاء واسعة للتعامل مع الأعاصير، خاصة في المناطق الساحلية المكتظة بالسكان، حيث تمثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أبرز المخاطر المرتبطة بهذه الظواهر الجوية.