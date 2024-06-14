«ضحية» عمرو دياب يطلب تعويضا بقيمة 21 مليون دولار

أقام أكثر من 50 محاميا من مصر، “دعوى ادعاء مدني على الفنان المصري عمرو دياب تطالب بدفع تعويض قدره مليار جنيه مصري “حوالي 21 مليون دولار” بعد واقعة صفعه أحد المعجبين”.

وقال مقيمو الدعوى، “إن ما حدث من الفنان “عمرو دياب”، أمر مخجل لكل أبناء الأقصر التي ينتمي إليها الشاب الذي تلقى الصفعة سعد أسامة”، معتبرين “أنهم تعرضوا للتنمر مما حدث للشاب المصفوع”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “حددت الجهات المعنية، جلسة عاجلة لنظر الطلب المقدم من الشاب في 30 يوليو المقبل”.

هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمقطع فيديو يظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة “سيلفي” معه.