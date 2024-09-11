وصول كميات كبيرة من البنزين إلى ميناء بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن وصول ناقلة محملة بكمية كبيرة من البنزين إلى ميناء بنغازي، في خطوة تأتي ضمن سعيها الحثيث لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود وضمان استمرارية الإمدادات، خاصة في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد.

وحملت الناقلة “زاغرا” على متنها 27 ألف طن من البنزين، والتي ستفرغ في مستودع رأس المنقار على مدار 40 ساعة، ويأتي هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة تتبناها الشركة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود، مما يضمن توفر المنتجات البترولية للمواطنين بانتظام ودون انقطاع.

وفي 7 سبتمبر الجاري، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، وصول ناقلة الوقود “إم تي سردينيا” إلى الرصيف النفطي في بنغازي.