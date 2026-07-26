ضخ ملياري دولار.. المركزي يوسع إجراءات «دعم السيولة»

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، مع عدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي مستجدات الأوضاع النقدية والمالية، والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي ورفع كفاءة الخدمات المصرفية في البلاد.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع تناول تطورات سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازية، إلى جانب بحث حزمة من الإجراءات الهادفة إلى احتواء الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم استقرار سعر الصرف.

وناقش الاجتماع ملف النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بها، بما يضمن انسيابية تنفيذ طلبات الاعتمادات وتلبية احتياجات السوق.

وفي هذا الإطار، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخصيص مليار دولار أمريكي خلال الأسبوع المقبل لتمويل الاعتمادات المستندية، إضافةً إلى تخصيص مليار دولار أمريكي للأغراض الشخصية والحجوزات عبر المنظومة، مع تمديد ساعات عمل المصارف لبيع الدولار نقدًا.

كما استعرض الاجتماع ملف السيولة النقدية المحلية، حيث أعلن المصرف بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة شهر أغسطس، والتي تستهدف ضخ 5 مليارات دينار ليبي للمصارف التجارية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف الدفع الإلكتروني، إذ أكد مصرف ليبيا المركزي العمل على معالجة المعوقات التي تواجه شركات الدفع الإلكتروني والمصارف، بما يضمن استمرار عمل أنظمة الدفع بكفاءة، ودعم التوسع في استخدامها ضمن المعاملات المالية.

وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة الأوضاع النقدية والمالية، والعمل على تعزيز استقرار السوق وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.