ضخ وقود واسع في العاصمة.. البريقة تتحرك بكميات كبيرة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تنفيذ برنامج التزويد الصباحي لشركات توزيع الوقود المعتمدة، حيث بلغت كميات بنزين السيارات الموزعة حتى الساعة 10:30 صباحًا نحو 4.390 مليون لتر، جرى نقلها من ميناء طرابلس البحري عبر ناقلة مخصصة.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن الكميات توزعت بين عدة شركات توزيع، إذ حصلت شركة ليبيا نفط على 1.040 مليون لتر، وشركة الراحلة على 680 ألف لتر، وشركة الشرارة الذهبية على 720 ألف لتر، فيما نالت شركة الثقة 480 ألف لتر، وشركة الطرق السريعة 280 ألف لتر، إضافة إلى 1.190 مليون لتر جرى توزيعها عبر الشركة مباشرة.

وبيّنت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه العمليات تأتي ضمن آلية التوزيع اليومية لضمان انسيابية تزويد محطات الوقود داخل نطاق التغطية في العاصمة طرابلس، واستقرار الإمدادات للمستهلكين.

وفي السياق ذاته، أفادت شركة البريقة لتسويق النفط بأنه تم تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس بكمية 3.219 مليون لتر من وقود الديزل، تم نقلها من ميناء طرابلس البحري عبر ناقلة، وذلك لدعم احتياجات قطاع توليد الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برامج الإمداد المستمرة، بهدف ضمان توفر الوقود وتلبية الطلب المحلي في مختلف القطاعات الحيوية.