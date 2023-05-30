ضد الإمارات.. الوطنية للنفط تكسب قضية للسيطرة على مصفاة رأس لانوف

أصدرت محكمة استئناف باريس حكما لصالح المؤسسة الوطنية للنفط ضد «شركة تراستا» للطاقة الإماراتية يمنحها السيطرة بشكل كامل على مصفاة رأس لانوف.

وقال موقع أفريكا «أنتليجنس» الفرنسي إنّ الحكم الصادر يلزم دفع «تراستا» مايقارب 115 مليون دولار كرسوم غير مدفوعة للمؤسسة بعد أن فازت بقضية في 23 من مايو ضدها ورفض المحكمة طلب الأخيرة بإلغاء القضية.

وأكد الموقع إمكانية مضي المؤسسة قدما مرة أخرى في تقييم أسهم «تراستا»، مشيرة إلى اعتزام مؤسسة النفط تفويض غرفة التجارة الدولية، للاستحواذ على أسهم «تراستا» في «ليركو» وأحضرت خبيرًا للقيام بذلك وفق الموقع.

وكانت الشركتان جزءا من ائتلاف الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط «ليركو» التي تأسست في عام 2008 لتشغيل مصفاة رأس لانوف، قبل أن تواجه صعوبات بعد الثورة وتغلق أبوابها بعد عامين.