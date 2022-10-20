ضد جميع الأجسام السياسية.. الزنتان تدعو مدن ليبيا إلى انتفاضة شعبية

دعا شباب ومكونات بالمجتمع المدني في مدينة الزنتان كافة المناطق الليبية إلى انتفاضة شعبية سلمية، والخروج للمطالبة بالحقوق وإجلاء كافة القوات الأجنبية من أرض ليبيا.

وطالب المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية الثلاثاء بحل جميع الأجسام السياسية التي اتهموها بعرقلة إجراء الانتخابات؛ داعين إلى تسليم السلطة للمحكمة العليا حتى إجراء الاستحقاق الانتخابي.

هذا وحمل المتظاهرون مفوضية الانتخابات مسؤولية عدم إجراء الانتخابات أو تأخيرها، مطالبين إياها باستئناف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي في أسرع وقت، بحسب البيان.