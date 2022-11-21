ضد كوريا الشمالية.. وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون برد حازم وموحد

أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات نحو بحر اليابان.

وطالب وزراء خارجية مجموعة السبع المجتمع الدولي برد حازم وموحد ضد بيونغ يانغ على خلفية إطلاقها الصواريخ الباليستية، معتبرين أنّ إطلاق هذا الصاروخ هو انتهاك صارخ آخر من كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكر الوزراء أنّ هذا العمل المتهور إلى جانب الأدلة على الأنشطة النووية الجارية يؤكد عزم كوريا الشمالية على تطوير وتنويع أسلحتها النووية وقدراتها الصاروخية، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح الوزراء أنّ أعمال كوريا الشمالية تتطلب ردا حازما وموحدا من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المهمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعا الوزراء جميع الدول للتنفيذ الكامل والفعال لجميع عقوبات وتدابير مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية والتصدي لخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل من كوريا الشمالية كأولوية عاجلة.

وتابع الوزراء أنّ مجموعة السبع تعرب عن تضامنها الكامل مع اليابان وكوريا الجنوبية وتحث كوريا الشمالية على وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار.

وحثّ الوزراء كوريا الشمالية على استئناف حوار هادف حول نزع السلاح النووي ودعم الاقتراحات المتكررة للحوار من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.