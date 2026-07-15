ضربات أمريكية جديدة على إيران.. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد واشنطن

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على العمليات الأمريكية، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وحركة الملاحة في الخليج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان، إنها أكملت في 14 يوليو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، جولة إضافية من الضربات ضد إيران، موضحة أن العمليات استهدفت عشرات المواقع العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية.

وأضافت القيادة المركزية أن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن البحرية الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة خلال الهجوم، واستهدفت مواقع مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى القدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي.

وأوضحت “سنتكوم” أن الموجة الهجومية استمرت سبع ساعات، بهدف مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية، مشيرة إلى أن الضربات جاءت في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأمريكية فرض الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها.

وأكدت القيادة المركزية دخول الحصار حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشددة على أن القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية قتالية كاملة، ومستعدة لتنفيذ العمليات التي يوجه بها القائد العام.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن الجيش الإيراني قوله إنه نفذ موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيرة ضد قواعد أمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى استهداف تجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن للمرة الثانية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات ضد مواقع أمريكية، وقال إنه “دمر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت واستهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين”، مؤكدًا أن “مضيق هرمز سيظل مغلقًا حتى انتهاء الاعتداءات الأمريكية”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت قواعد ساحلية ومواقع في المحافظات الجنوبية الإيرانية بصواريخ كروز وقنابل، معتبرًا أن عملياته جاءت ردًا على ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية المستمرة.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة أغلقت الطرق البحرية أمام السفن عبر نشر ما وصفهم بـ”قراصنتها في المحيط الهندي” تحت ذريعة السيطرة على مضيق هرمز، محذرًا من أن إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها سيكون ضمن خيارات الرد.

وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن “إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تركز الاهتمام الدولي على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، وسط مخاوف من تأثير أي اضطراب أمني فيه على حركة التجارة وأسواق النفط.

الأردن يعترض 3 صواريخ باليستية إيرانية وسط تصاعد التوتر الإقليمي

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم، قادمة من الأراضي الإيرانية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المجال الجوي الأردني “جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة”، موضحًا أن عملية الاعتراض والإسقاط جاءت ضمن الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود البلاد وأجوائها وأمن المواطنين.

وأكد المصدر أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأضاف أن الفرق المختصة عملت على تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وشدد المصدر العسكري على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بطريقة تهدد أمنها واستقرارها، مؤكدة استمرار مراقبة الأجواء الأردنية ورصد التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وقال إن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطني.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع المرتبط بإيران والأمن الإقليمي خلال اجتماع عقد في واشنطن الثلاثاء.

وقال بيغوت في بيان إن الوزيرين ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك “الهجمات المستمرة من قبل إيران على السفن ودول المنطقة”.

وأضاف أن روبيو أدان ما وصفه بأعمال إيران، كما وجه الشكر إلى الأردن على مساهمته في الأمن الإقليمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف إيرانية، أعقبتها هجمات إيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وسط توتر متزايد مرتبط بالملاحة في مضيق هرمز.