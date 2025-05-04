ضربات أمريكية جديدة في اليمن.. أرب في مرمى النيران

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بأن الطائرات الحربية الأمريكية جدّدت قصفها الجوي على مديرية مجزر بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، عبر ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع في المديرية، وذلك في إطار الحملة الجوية الأمريكية المتواصلة على مواقع الحوثيين منذ منتصف مارس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التابعة للحوثيين، عن مصدر أمني أن الهجمات الأمريكية لم تقتصر على مأرب، بل طالت أيضًا رأس عيسى في محافظة الحديدة بغارتين، ومديرية سحار في صعدة بثلاث غارات، ومنطقة طخية في مديرية مجز بثماني غارات إضافية.

ويأتي هذا القصف بعد أقل من 24 ساعة على هجمات أمريكية استهدفت مديرية مدغل بمأرب بست غارات، بالإضافة إلى جزيرة كمران ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة، في تصعيد عسكري هو الأوسع منذ أسابيع.

وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فإن “العدوان الأمريكي” يستهدف مواقع مدنية وأخرى خدمية، ما تسبب في مقتل وإصابة المئات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحملة الجوية التي أُطلقت عقب إعلان جماعة أنصار الله استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، دعمًا لقطاع غزة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن أكثر من 1000 هدف حوثي تم تدميره في ضربات جوية منذ منتصف مارس، تنفيذًا لأوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”شن هجوم كبير” على الجماعة، متوعدًا بـ”القضاء الكامل” عليها.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الغارات المتواصلة إلى مزيد من التصعيد في البحر الأحمر، وزيادة خطر انزلاق المنطقة إلى مواجهات إقليمية أوسع، في ظل تداخل الصراع اليمني مع ملفات غزة وإيران.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي بعد أن أعلنت الأخيرة استئناف منع عبور السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، في إطار ما وصفته بـ”دعم المقاومة الفلسطينية في غزة”.

وتأتي هذه الضربات الجوية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات المسلحة بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، متوعدًا بـ”القضاء الكامل على الجماعة”.