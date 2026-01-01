ضربات بحرية أمريكية تستهدف قوارب تهريب المخدرات قرب الكاريبي والمحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة استهدفت قوارب في المحيط الهادئ يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وفق بيان القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي.

وأوضحت القيادة أن الضربة استهدفت قاربين، ثلاثة مهربين كانوا على متن الأول واثنان على متن الثاني، مشيرة إلى أن بعض المهربين الآخرين قفزوا إلى البحر قبل غرق القوارب في ضربات لاحقة. ولم تحدد القيادة موقع العملية بدقة، لكنها أكدت استمرار خفر السواحل الأمريكي بعمليات البحث عن ناجين.

وجاءت هذه الضربات بناءً على توجيه من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، ضمن جهود الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ. وكانت القوات الأمريكية قد نفذت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ضربات مماثلة ضد قوارب يشتبه في نقلها مخدرات قرب السواحل الفنزويلية، كما أعلنت واشنطن تدمير “منشأة كبيرة” في فنزويلا لتعزيز جهود مكافحة التهريب.

تُبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في الكاريبي والمحيط الهادئ بجهود مكافحة تهريب المخدرات، وقد كثفت ضرباتها الجوية والبحرية ضد القوارب والمنشآت المشتبه بها، في إطار استراتيجية تهدف لتقليل تدفق المخدرات إلى الأسواق الأمريكية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن العمليات تشمل تنسيقًا استخباراتيًا واسعًا لمتابعة قوافل تهريب المخدرات واستهدافها قبل وصولها إلى السواحل.