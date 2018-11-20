ضربات جوية عراقية ضد تنظيم داعش في سوريا

أعلن الجيش العراقي الثلاثاء شن ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش داخل سوريا.

وقال الجيش في بيان إن طائرات إف-16 العراقية نفذت اليوم ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان :