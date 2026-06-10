ضربات متبادلة تهزّ المنطقة.. إيران تقصف قواعد أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان رسمي، تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز أباتشي يوم الثلاثاء أثناء قيامها بدورية قرب مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، إن الطائرات الأمريكية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ومحطات التحكم الأرضي، ومواقع رادارات مراقبة قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار ما وصفته بـ”الدفاع عن النفس”.

وأضافت أن الضربات جاءت ردا على ما قالت إنه هجمات إيرانية استهدفت القوات الأمريكية وسفنا تجارية دولية في المنطقة، مؤكدة أن العملية “رد متناسب على عدوان غير مبرر”.

وفي السياق ذاته، أعلن الإعلام الإيراني سماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، بينها قشم وسيريك وبندر عباس، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بوقوع انفجارات خلال ساعات الليل والفجر.

كما ذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن الجيش الأمريكي استهدف عدة مواقع في مدن جاسك وسيريك وجزيرة قشم، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات وتدمير خزانين للمياه في سيريك.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، أن القوات الأمريكية سترد على إسقاط المروحية، مشيرا إلى أن الطيارين بخير، لكنه شدد على أن الرد سيكون ضروريا وحازما.

وفي تطور متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن.

وأوضح الحرس الثوري أنه دمر 21 هدفا داخل القواعد الأمريكية، كما أشار إلى إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين نفيهم وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في القواعد المستهدفة، مشيرين إلى أن معظم الصواريخ والمسيّرات تم اعتراضها.

كما أعلنت السلطات في البحرين تفعيل صافرات الإنذار، ودعت السكان إلى التوجه لمناطق آمنة، فيما أعلن الجيش الكويتي تصدي أنظمة الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية، بينما أفادت القوات المسلحة الأردنية بإسقاط عدد من الصواريخ القادمة من اتجاه إيران.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الضربات جاءت ضد قواعد أمريكية استخدمت، وفق وصفها، في “العدوان على إيران”، داعية دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها لأي عمليات عسكرية ضد طهران.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات وصفتها بـ«القاسية» استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة، والتي قالت إنها كانت مصدر ما وصفته بالاعتداءات على إيران، وذلك وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن هذه العمليات تأتي رداً على هجمات أمريكية استهدفت، بحسب البيان، مناطق في جنوب إيران فجر اليوم الأربعاء، معتبرة أن تلك الضربات تمثل «انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة» ولمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ردت على هذه الهجمات عبر استهداف القواعد والمواقع الأمريكية في الإقليم التي انطلقت منها العمليات ضد إيران، مؤكداً أن طهران لن تتردد في مواصلة الرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها.

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيراً مباشراً إلى دول المنطقة، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ومنع استخدام أراضيها أو أجوائها من قبل الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات ضد إيران، وفق نص البيان.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن إيران، وبموجب حقها في الدفاع عن النفس، ستواصل استهداف أي قواعد أو منشآت أو مرافق لوجستية تُستخدم في تنفيذ ما وصفته بالاعتداءات عليها، محذرة من أن أي انتهاك جديد سيقابل برد «حاسم ودون تسامح مع التجاوزات».

كما دعت طهران الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والأمين العام، إلى التدخل وتحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين ومحاسبة الجهات التي وصفتها بالمعتدية.