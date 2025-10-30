ضربة أمريكية قاتلة في «المحيط الهادئ» وفنزويلا تصعّد المواجهة

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جديدة استهدفت سفينة في شرق المحيط الهادئ يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد هيغسيت، في منشور عبر منصة “إكس”، أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص من تجار المخدرات، مشيرًا إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحققت من طبيعة نشاط السفينة قبل استهدافها.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات عبر البحر الكاريبي، كما دمّر الجيش الفنزويلي معسكرين يُديرهما ما وصفهم بـ”تجار مخدرات إرهابيين كولومبيين” في منطقة الأمازون جنوب البلاد، مصادرًا معدات عسكرية وأسلحة وأجهزة اتصال.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا.

كما أقرّ ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية إذنًا بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، شملت ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.

وتتهم واشنطن مادورو بقيادة “كارتل مخدرات”، فيما رد الأخير باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لفرض تغيير النظام والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.