ضربة أمنية «محكمة» تجهض مخططاً لـ«تهريب» الوقود في العجيلات

في عملية أمنية نوعية، وبتعليمات من آمر “المنطقة العسكرية- الساحل الغربي”، الفريق دكتور صلاح الدين النمروش، قام آمر الشرطة العسكرية الغربية اللواء علي الذيب، بضربة قوية لشبكات تهريب الوقود في مدينة العجيلات ، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة.

وشملت العملية “مداهمات دقيقة استهدفت أوكار التهريب، أسفرت عن ضبط آلاف اللترات من الوقود المخزن تحت الأرض بطرق محكمة لإخفائه عن أعين الجهات الأمنية، إلى جانب معدات تعبئة متطورة ومضخات مخصصة لمحطات الوقود، كانت تستخدم بشكل غير قانوني من قبل المهربين. كما تم ضبط عدد من العمالة الأجنبية التي تعمل دون أوراق قانونية، وتشتبه الجهات المختصة في تورط بعضهم في تسهيل عمليات التهريب”.

وتأتي هذه الحملة “ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي والشرطة العسكرية الغربية لحماية مقدرات الدولة، ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، وضمان أمن واستقرار المؤسسات الحيوية في المدينة والمناطق المجاورة”.

ضربة أمنية محكمة تجهض مخططًا لتهريب الوقود في العجيلات العجيلات | 19 فبراير 2025 في عملية أمنية نوعية، وبتعليمات من… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥