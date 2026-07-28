ضربة جديدة لشبكات المخدرات.. حملة أمنية واسعة في زوارة

أعلن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا تمكن وحدة التحري والقبض بمكتب التمركزات والدوريات زوارة التابع لإدارة الأمن بالجهاز من ضبط أحد المشتبه في تورطه بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ضمن خطة أمنية تستهدف مكافحة جرائم ترويج المخدرات.

وأوضح الجهاز أن عملية الضبط جاءت بعد تنفيذ عمليات رصد وتحريات دقيقة أسفرت عن إعداد كمين أمني محكم أدى إلى توقيف المشتبه به بمدينة زوارة.

وأشار جهاز مكافحة التهديدات الأمنية إلى أن العناصر الأمنية عثرت بحوزة المقبوض عليه على كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية، شملت أقراص الترامادول والبريجابالين المعروف باسم “لاريكا”.

وأضاف الجهاز أن إجراءات الاستدلال استُكملت مع المشتبه به، حيث أقر بما نُسب إليه، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية استمرار جهوده في ملاحقة مروجي المواد المخدرة وتجفيف مصادر انتشارها، والتصدي لكل من يحاول تهديد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، ضمن مهامه في حماية الوطن وتعزيز الأمن.

وتأتي هذه العملية ضمن الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة المختصة لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تستهدف ضبط المتورطين في ترويج هذه المواد والحد من انتشارها داخل المدن والمناطق الليبية.