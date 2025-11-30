ضربة جوية أمريكية تقتل أبرز قادة «تنظيم القاعدة» في اليمن

قُتل القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن، منير الأهدل المكنى بـ”أبي الهيجاء الحديدي”، الأحد، جراء غارة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها في منطقة الحصون بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، ما أسفر عن مقتله ومقتل مرافقه على الفور.

وقال مصدر أمني يمني إن الأهدل، المسؤول العسكري للتنظيم في اليمن، كان يقود معظم العمليات الميدانية للتنظيم في محافظات شبوة وأبين خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الضربة جاءت ضمن سلسلة عمليات تستهدف قيادات وعناصر التنظيم في مأرب وشبوة وأبين.

يُذكر أن وادي عبيدة شهد في مطلع الشهر الجاري غارة مماثلة أصابت القيادي أبي محمد الصنعاني، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، فيما نفذ مسلحون من تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي هجومًا على نقطة أمنية في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ما أدى إلى إصابة قائد كتيبة في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويتركز وجود تنظيم القاعدة في محافظات مأرب والبيضاء وشبوة وأبين، ويتعرض بشكل متواصل لضربات من القوات الأمنية المحلية والطيران الأميركي المسير.

وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي ينشط في اليمن منذ أكثر من عقد، يعتبر من أكثر فروع التنظيم الدولي نشاطًا وخطورة، وقد نفذ عشرات الهجمات ضد القوات الحكومية والمدنية في جنوب ووسط اليمن.

ويأتي مقتل القيادات الميدانية في سياق جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتأمين استقرار المناطق المتضررة من النزاعات، إذ يساهم القضاء على هذه القيادات في تقليل قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات واسعة النطاق.